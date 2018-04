Meghan Markle in Killerheels

Der Sommer hält nun auch in Großbritannien Einzug - das erkennt man auch an der Garderobe der Royals. Beim heutigen Meeting der Commonwealth-Delegierten in London erschien Prince Harrys Verlobte Meghan Markle in einem sommerlichen Ensemble, dass im gleichen Maße Business wie 'Dolce Vita' ausstrahlte.

Meghans Look zum Nachshoppen

Die 36-Jährige trug ein gestreiftes Kleid von Altazurra, welches zwar noch erhältlich, aber nicht gerade billig ist – das Model aus der aktuellen Kollektion des Labels kostet 1595 Euro link. Diesmal sind aber Meghans Pumps der wahre Hingucker. Die elf Zentimeter hohen Schuhe sind von Tamara Mellon und sind derzeit noch um 475 zu erhältlich link. Ein echtes Schnäppchen ( – für royale Verhältnisse – ) ist aber die Tasche von Oroton. Die Bag kostet 207 Euro und ist ebenfalls noch nicht ausverkauft link!