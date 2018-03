Meghan Markle im perfekten Royal-Look

Navy-Blau, weiße Kontraste und klare Silhouette - Meghan Marke ist stil-technisch in ihrer neuen Rolle als Royal angekommen. Am heutigen Weltfrauentag begab sie sich mit ihrem Verlobten Prince Harry ins Menschenbad in Birmingham.Auf der letzten Etappe ihrer Großbritannien-Tour vor ihrer für Mai geplanten Hochzeit warteten am Donnerstag mehrere Hundert Schaulustige in der zweitgrößten Stadt Großbritanniens auf das Paar.

Nachdem zuletzt kritische Stimmen in Bezug auf ihren Casual Style immer lauter wurden, präsentierte sie sich heute in einem "Clean Chic"-Outfit, das an klassischer Eleganz kaum zu überbieten war.

Partnerlook

In einem dunkelblauen Mantel mit Kontrastrevers (Von J. Crew um ca. 260 Euro) und passendem Rollkragen machte Meghan einen adretten Eindruck und sah schon vor dem großen Tag - geheiratet wird am 19. Mai - wie ein echter Royal aus. Besonders entzückend: Prince Harrys Outfit war farblich perfekt auf Meghans Look abgestimmt!