Meghan Markle im 300-Euro-Cocktail-Look

Meghan Markle ist auf dem besten Weg, Kate als modisches Vorbild abzuhängen. Die 36-Jährige paart gerne Günstiges mit Designerstücken - so wirkt sie nahbarer als andere Royals, die sich von Kopf bis Fuß mit teuren Labels eindecken.

"Jackie O"-Kleid

Gestern nahm Meghan bei einem Empfang im Rahmen des Commonwealth Head Meetings teil, um dort Agenden der Gleichberechtigung von Frauen zu unterstützen. Sie trug ein Kleid des Label Black Halo, welches den passenden Namen "Jackie O" hat. Nomen es omen: Meghan gab in diesem Look die perfekte "First Lady". Aber nicht nur der asymmetrische Schnitt begeistert, sondern auch der Preis: Für 300 Euro ist das Kleid noch zu haben. Für royale Verhältnisse durchaus leistbar!

Etwas teuer waren dafür Meghans Accessoires: Die kleine Handtasche von Gucci - die Dionysus Suede Super Mini Bag kostet ca 700 Euro. Die Schuhe von Tamara Mellon trug Meghan bereits Anfang der Woche. Die elf Zentimeter hohen Schuhe sind derzeit noch um 475 zu erhältlich link.