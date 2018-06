Kate trägt 49-Euro-Kleid von Zara

In den vergangenen Monaten haben die Royals in Sachen Mode auf den Putz gehauen: Hunderttausende Pfund flossen in die Adelsgarderobe bei der Royal Wedding. Für Normalsterbliche waren die Outfits von Meghan & Kate unerschwinglich. Es war an der Zeit, dass sich die Herzoginnen modisch etwas in Richtung Otto Normalverbraucher rücken!

Zara-Look um 49,90 Euro

Beim Maserati Charity Polo Match am Sonntag zeigte sich eine strahlende Kate in einem entzückenden Kleid von der Stange. Für die Nachmittagsveranstaltung wählte sie ein Baumwollkleid von Zara und kombinierte es mit einfachen Espadrille-Wedges. So simple, so chic!

Und das Beste daran: Noch ist das Kleid in allen Größen erhältlich! link

© Screenshot Zara

