Ist das ein Nabel-Dekolleté?

Emily Ratajkowski (26) ist berühmt-berüchtigt für ihre sexy Outfits und die kunstvolle Inszenierung ihrer Kurven. Mit Michael Kors hat sie einen Designer an ihrer Seite, der sie modisch dabei unterstützt, ihre Vorzüge schön in Szene zu setzen. Bei der Premiere des neuen Amy-Schumer-Streifens "I feel pretty" zeigte sie sich in einer Kreation des Designers, welches ein sonderbares Cut-out aufwies: nämlich an der unteren Bauchpartie.

Geschmacksache

Top oder Flop? Schwer zu sagen. Schließlich könnte Emily Ratajkowski einen Kartoffelsack zu Couture-Status verhelfen. Ganz klar ist dieser Look aber ein modisches Dementi in Bezug auf die Schwangerschaftsgerüchte.