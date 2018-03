Heidi hat ein neues Accessoire

So haben wir Modelmama Heidi schon lange nicht gesehen! Ohne Make-up, im Schlabberlook und auf flachem Schuhwerk - so wurde die 44-Jährige am Wochenende von Paparazzi in Los Angeles abgelichtet. Auch neu: das Accessoire auf dem Model-Näschen. Heidi Klum trägt privat Brille!

Sympathisch 'normal'

Nachdem Heidi die letzten Monate im Zuge der Award Season, Germany's Next Topmodel und America's Next Talent im Styling-Dauerstress war, darf auch sie sich eine Glamour-Pause gönnen. Solche Auftritte sind es, die Promis noch sympathischer machen. Also gerne mehr davon, Heidi! Das Sweatkleid von Adidas mag zwar etwas unförmig sein, aber ein wenig Coolness hat noch niemals geschadet. Auch die Brille darf bleiben, schließlich ist "Normocore" gerade im Kommen. Nerd-Heid bekommt zwei Daumen nach oben!