Die nacktesten Looks von der Croisette

Kein Jahr ohne Wind-Dramen am roten Teppich von Cannes. Bei der Festival-Eröffnung schrammte Barbara Meier knapp am Höschenblitzer vorbei, Petra Nemcovas Robe von Montagabend wurde aber vom Winde verweht. Das Model nahm den Fauxpas mit Humor und lächelte den Fauxpas gekonnt weg.



Kristen Stewart hatte mit einem anderen Mode-Problem zu kämpfen: Ihre Louboutins. Sie zog das unbequeme Paar Schuhe einfach aus und defilierte barfuß am Red Carpet.

Nackte Ansichten

Aber es gab in den vergangenen Tagen eine Vielzahl an Nackt-Momenten, die beabsichtigt waren: Mode-Statements wie Cutouts, Underboobs, Transparenz und Ultra-Minis sorgten an der Croisette für Sexappeal. Von Irina Shayks sexy 'drunter ohne' Look über Amber Heards Micro-Trägerkleid bis Kendall Jenners Couture-Robe mit Nippelblitzer.

