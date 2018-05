Das ist die neue Meghan

Drei Tage nach ihrer Hochzeit sind Prinz Harry (33) und Meghan (36) schon ihren ersten royalen Pflichten als Ehepaar nachgegangen. Sie nahmen am Dienstagnachmittag bei Sonnenschein an einer Gartenparty des Buckingham-Palasts in London teil. Anlass der Gartenparty war Charles' 70. Geburtstag im kommenden November - dann ist allerdings nicht das richtige Wetter zum Feiern.

Bye-bye, cool Meghan! Hallo Herzogin!

Die Herzogin von Sussex - so Meghans offizieller Titel - trug ein hellbeiges Kleid mit transparenten Ärmeln und einen passenden Hut – alles Ton in Ton, sogar die puderfarbenen Strumpfhosen. Alles schön glatt, zurechtfrisiert und hochgeschlossen - da wirkte im direkten Vergleich Camilla fast moderner. Sogar Meghans Lieblingsfrisur – der messy Bun – ist einem perfekten Chignon gewichen. Der erhoffte frische Wind im Hause Windsor bleibt modisch vorerst aus, scheint es....

Diashow Herzogin Meghans erster Auftritt © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images 1 / 9

× Herzogin Meghans erster Auftritt

Meghans ohne die obligatorischen Strumpfhosen gehört ab sofort der Vergangenheit an - hier ein Bild von 2016



© Getty Images