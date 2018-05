Das Schaulaufen geht weiter

Cate Blanchett hatte schon mehrmals die Gelegenheit, den Filmfestspielen in Cannes beizuwohnen, doch ihr diesjähriger Besuch an der französischen Riviera beinhaltet eine besonders tragende Rolle. Die 48-jährige Australierin hat heuer die Jury-Präsidentschaft inne. Sie begeistert nicht nur auf der Lewand, im Jurysessel sondern auch am Red Carpet.

Modisch sind dieses Jahr starke Farben und Drama angesagt. Vorbei die Zeit romantischer Spitze und Pastelltöne. 2018 zeigt die Prominenz, was am Laufsteg derzeit wieder ganz groß im Kommen ist - nämlich eine klare Silhouette, Signaltöne und raffinierte Details. Hier die schönsten Looks:

Diashow Cannes 2018: Die schönsten Looks © Getty Images Eva Herzigova © Getty Images Cheryl Cole © www.pps.at Photo Press Service Julianne Moore © www.pps.at Photo Press Service Lupita Nyong'o © www.pps.at Photo Press Service Irina Shayk © www.pps.at Photo Press Service Stella Maxwell © www.pps.at Photo Press Service Amber Heard © www.pps.at Photo Press Service Petra Nemcova © Getty Images Cate Blanchett © Getty Images Victoria Silvstedt © Getty Images Léa Seydoux © www.pps.at Photo Press Service Thylane Blondeau 1 / 12