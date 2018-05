Das Netz lacht über Pippas Outfit

Theres something about ...Pippa! Kates Schwester ist immer ein Garant für Hochzeits-Schlagzeilen. 2011 war es ihr Hinterteil, der bei der Vermählung von Prince William and Kate die Welt begeisterte, diesmal war es ihr Outfit, das sich als viraler Hit entpuppt. Bei dem mintgrünen Kleid schien Pippa auf Nummer sicher zu gehen und ahnte wohl kaum, welch humoristisches Potential in dem Look steckt.

Getränke-Double

Auf Twitter sorgte der Kirschblüten-Style für Lacher, weil der Print auf dem Kleid stark an das Design von Arizona Icetea-Getränken erinnert. Eine Userin postete den direkten Bildvergleich und wurde binnen weniger Stunden tausendfach retweeted und geliked.

Pippa's dress looks like the Arizona iced tea can #RoyalWedding pic.twitter.com/pZCHVqNXYD — Sarah Rogers (@sarahnrogers) 19. Mai 2018