Darum trägt sie immer zu große Schuhe

Es ist ein altbekannter Red Carpet-Trick, den Meghan Markle seit Jahren anwendet. Wer genau hinsieht, bemerkt, dass die Herzogin in ihrer Stilettos zu schwimmen scheint. Für üblich kauft sie ihre hohen Hacken ein bis zwei Nummern zu groß. Warum? Weil sie so Blasen uns Schmerzen bei öffentlichen Auftritten vorbeugen will.



Schmerzfrei in Pumps

Manchmal müssen Royals bei Empfängen stundenlang stehen, Hände schütteln und für Fotos posieren. Wenn der Schuh Druckschmerzen verursacht, ist aber niemandem zum Lächeln zumute. Um bei offiziellen Anlässen in hohen Pumps durchzuhalten, kaufen sich Stars und Royals ihr Schuhwerk vorsorglich eine Nummer zu groß, damit genug Platz bleibt, wenn der Fuß anschwillt. Auch Herzogin Kate wendet diesen Trick an. Der britischen „Sun“ verriet die Modeexpertin Harriet Davey, dass die Stars etwas Watte oder Taschentücher in die Schuhspitzen stecken und bei Platzbedarf für geschwollene Zehen wieder entfernen.

Ziemlich clever oder Styling-Minus? Wie man den perfekten Schuh findet verraten wir hier!