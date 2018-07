Darum sorgte Meghans Outfit für Lacher

Auf diese Fotos hatten wir sehnsüchtig gewartete: Meghan und Kate als Herzoginnen-Duo in Wimbledon. Dieser erste gemeinsame Auftritt beim Finalmatch Serena William gegen Angelique Kerber war modisch ein Knaller: Meghan im schicken Streifen-Ensemble und Kate - ganz so wie wir sie kennen - im schlichten Dress von Lieblingsdesignerin Jenny Packham. Meghans Kombi aus Palazzo-Hosen und gestreiften Shirt von Ralph Lauren war eine smarte Wahl mit androgyner Note. Der Panamahut rundete den Boyfriend-Look gekonnt ab. In diesem Fall geht das Mode-Match unentschieden aus: Beide Royal Ladies sahen fantastisch aus!

Unbeabsichtiger Partnerlook

Im Netz sorgte Meghans Outfit für einige Lacher denn am Court hatte Meghan eine Mode-Doppelgängerin. Die Linienrichterin hatte sich nämlich auch für eine Streifen-Kombi mit weißem Unterteil entschieden. Ein ebenso süßer wie stylischer Zufall! Für beide Damen ein modischer Treffer auf ganzer Linie!

Meghan looks super-chic, but also a little bit like a #Wimbledon line judge? https://t.co/hUxf0Cy5OG pic.twitter.com/XfcDZrWreC — Kelly Lynch (@HRH_KLynch) 14. Juli 2018





