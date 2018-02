Britney, wie läuft es sich am Teppich?

Am Wochenende wurde Britney Spears im Rahmen der Verleihung der ‚Hollywood Beauty Awards‘ für ihren Duft Fantasy In Bloom ausgezeichnet. Für das Event kleidete sie sich nach dem Motto „besonders glitzernd“ und „besonders knapp“ - nicht nur in Bezug auf Textilien. Auch das Schuhwerk fiel auffallend klein aus, sodass die 36-Jährige ihre Glamour-Stilettos fast sprengte. Hat Sie diese Heels vor dem Tragen überhaupt probiert? Man mag es angesichts dieser Bilder fast bezweifeln.

Auch wenn der Awards-Look modisch in das Jahrzehnt ihres Beliebtheitszenits fällt, sollte man lobend anmerken, dass die einstige Princess of Pop trotz Geschmacksverwirrung top aussieht. Nach unzähligen Skandalen und Krisen hat sie wieder zu sich selbst gefunden und strahlt mit der Sonne Hollywoods um die Wette. Jetzt fehlt nur noch ein guter Stylist!