Baby-Glow: Kate strahlt in Mint

In wenigen Wochen ist es soweit: Herzogin Kate und Prince William erwarten ihr drittes Kind, Mitte April soll das Royal Baby Nr. 3 zur Welt kommen. Ob es ein Mädchen oder Bub wird hat der Kensington Palast noch nicht verraten.

Mama in Mint

Kurz vor ihrem Abschied in die Babypause hält sich Herzogin Kate auch mit Hinweisen auf das Geschlecht zurück. Während sie in den vergangenen Wochen immer wieder in Rosa und Babyblau gesichtet wurde und die Gerüchteküche anheizte, macht sie mit ihrer aktuellen Farbwahl keine Anspielungen. Am Mittwoch zeigte sie sich in einem Ensemble in Mingrün. Bei dem Mantel handelt es sich um eine Maßanfertigung des Labels Jenny Packham. Besonders entzückend: Das Schleifchen am Kragen. Bei den Schuhen setzten sie auf bewährte Klassiker in Nude und komplettierte den Look mit einer hellen Clutch. Sweet!