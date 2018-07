Alle sprechen über Melanias Kleid

Donald Trump und seine Gattin Melania befinden sich seit Donnerstag auf Besuch in Großbritannien. An ihrem ersten Abend lud sie Theresa May zum Galadinner ins Schloss Blenheim, wo die First Lady einen Glamour-Auftritt hinlegte. Per Hubschrauber reisten die Trumps aus London an und wurde mit großem Zeremoniell in Empfang genommen. An dem festlichen Dinner nahe Oxford nahmen auch zahlreiche Wirtschaftsvertreter teil – also packte Donald Trump seinen Smoking und Melania das ‚große Gelbe‘ aus. Die First Lady erschien in einem Pomp-Look des Designers H. Mendel – mit Cape und reichlich Chiffon-Stoffbahnen.

Melania stahl allen die Show

Ein wenig erinnerte das Kleid an „Die Schöne und das Biest“. Etwas zu viel Drama für einen Staatsbesuch, befand die Twitteria, und strafte das Outfit mit Memes ab. Vor allem im Vergleich zu Theresa Mays schlichter Robe fällt der Pomp umso deutlicher ins Gewicht.

I’m waiting for Macron to turn up dressed as a candlestick. pic.twitter.com/LifBGZ72Te — Mark Wallace (@wallaceme) 12. Juli 2018

Some reason Melania Trump’s dress reminded me of Belle from Beauty and the Beast. ????pic.twitter.com/UAEnl4FnjR — Charlotte Gough (@charlottegough8) 12. Juli 2018

Die Trumps sind bekanntermaßen Freunde des pompösen Zeremoniells. Kein Wunder also, dass sie es sich für das königliche Großbritannien nicht nehmen ließen, einen Auftritt im großen Stil hinzulegen.