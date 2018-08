It-Piece von Gunas

Seit bald 10 Jahren stellt die New Yorker Designerin Sugandh G. Agrawal Premium Taschen aus veganem Leder her. Ihr Label Gunas hat sich dem hohen modischen Standards verschrieben: Style ja, aber bitte nachhaltig! Neben dem Verzicht auf tierische Bestandteile werden die Bags in kleinen Manufakturen hergestellt, die strenge ethische Auflagen erfüllen.

Dass faire Mode längst mit angesagten Labels mithalten kann, beweisen die Designs von Gunas: Schicke Tote-Bags, trendy Taschen im runden Format und natürlich die allgegenwärtigen Rucksäcke umfasst das Sortiment. Und die beste Nachricht: Das New Yorker Label stellt auch in Europa zu!

So sweet!

Unser Favorit für die neue Saison ist dieser rote Hingucker mit Schleife: Das Modell „Cottontail“ ist aus der Premium-Linie, ist in mehreren Farben erhältlich und kostet 170 Euro. Hier geht es zum Shop link