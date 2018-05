Cheeky Backtalk

When two become one! Wir alle lieben Multitasker, Platzsparer und Timesaver. Und wenn sie vom Kultlabel Urban Decay stammen, dann schlagen die Herzen von Make Up-Diven noch ein bisschen höher. Der neueste Paletten-Streich des Kosmetikherstellers ist ein gemischtes Doppel: Die eine Hälfte enthält 8 Lidschatten in Mauve-, Beeren- und Rosa-Tönen - die andere 4 darauf abgestimmte Blush- und Highlighter-Nuancen. Perfekt also für alle, die es immer eilig haben und nicht lange in der Kosmetiklade kramen möchten, um schöne Farb-Matches zu erreichen.

Und wie sieht es mit den Farben aus? Wie immer bei Urban Decay sehr frech: "Backtalk" wartet mit witzigen Eyeshadows wie "WTF", "Shade" und "Attitude" auf. Samtige Texturen, hervorragende Pigmentierung und lange Haltbarkeit sorgen für den Rest. Top!

Als Limited Edition ab sofort erhältlich um 49,00 Euro link