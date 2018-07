Kindergarten: Kopftuchverbot notwendig?

„Das schafft erst recht Ausgrenzung“ In der Ausstellung „Chapeau! Sozialgeschichte des bedeckten Kopfes“ setzte sich die Leiterin des Jüdischen Kulturmuseums, Barbara Staudinger, mit dem Kampflatz Kopftuch auseinander. Was halten Sie von dem angedachten Kopftuchverbot in Kindergärten? Barbara Staudinger: Ich halte von Bekleidungsvorschriften grundsätzlich sehr wenig. Der Gesetzgeber unterstellt ja, dass die Eltern die betroffenen Kinder dazu zwingen, ein Kopftuch zu tragen. Wenn man davon ausgeht, warum setzt man nicht bei den Eltern an? Die Antwort lautet, weil man schwerer an die Verursacher herankommt als an die Opfer. Da bräuchte man Geld und Sozialarbeiter. Das will man sich sparen zugunsten einer populistischen Maßnahme. Weil sie sich ausschließlich gegen ein muslimisches Symbol richtet? Staudinger: Meines Erachtens ist ein säkularer Staat ein toleranter Staat, der entweder sagt: Jeder und jede soll tragen, was er oder sie will. Die andere Denkrichtung wird in Frankreich gelebt: Religiöse Symbole gehören nur in den privaten Raum, das gilt allerdings für alle. Aber so, wie das gehandhabt wird, ist es ein Anti-Islam-Gesetz. Wenn man sagt: Kopftuch nein, Kippa ja, wird versucht, Gesellschaft auseinanderzudividieren. Das Gesetz würde Ausgrenzung also nicht beenden, sondern noch verstärken? Staudinger: Natürlich. Es ist auch nicht intendiert, dass mit diesem Gesetz die Ausgrenzung beendet wird. Wenn ich wo hingehe und man mir sagt, so wie du aussiehst, wirst du abgelehnt, dann fühlt man sich noch mehr als Außenseiter. Reagiert vielleicht sogar trotzig. Was passiert mit Mädchen, die von ihren Eltern aus ein Kopftuch tragen müssen, das im Kindergarten aber nicht mehr dürfen? Staudinger: Das ist die große Frage. Was man eigentlich tun müsste, ist sich genau anzuschauen, was ist die Situation zu Hause. Warum trägt das Mädchen schon Kopftuch? Vielleicht möchte sie es einfach der älteren Schwester nachmachen, vielleicht überreden sie aber auch die Eltern dazu. Erklärungen können vielseitig sein und es betrifft nur eine Handvoll Fälle. Da macht man kein Gesetz, sondern sieht sich den Einzelfall an. Ist das Gesetz auch dazu gedacht, eine erste Hemmschwelle zu senken? Staudinger: Das glaube ich, ja. Meine aktuelle Ausstellung „Die Stadt ohne – Juden, Muslime, Flüchtlinge, Ausländer“ beschäftigt sich genau damit. Es gibt, glaube ich, sehr wohl Schritte, wie eine polarisierte Gesellschaft dazu kommt, bis sie eine Minderheit schließlich ausschließt. Wenn der Stein einmal ins Rollen gebracht ist, wird es leichter, andere Gesetze zu machen und noch weiter auszugrenzen. Ich halte das für gefährlich.