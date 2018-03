Die Welt-Stars der Blogger-Szene

Den Namen des Blogs „The Blonde Salad“ (Deutsch: „Der blonde Salat“) fanden anfangs viele Leser ulkig. Der Witz wich im Falle von Bloggerin Chiara Ferragni (30) innerhalb kurzer Zeit der Ehrfurcht, als diese als Vorreiterin einer ganzen Generation ein Multimillionen-Dollar-Unternehmen aus dem Boden stampfte: als Bloggerin.

New Blog – New World. Blogger verdienen weltweit gutes Geld mit einer komplizierten Kombination aus den Zugriffen auf deren Blogs, ihren Instagram-, Facebook- und Twitter-Accounts und ihren Youtube-Abonnenten. Die Stars der Blog-O-Sphäre und die Tipps für erfolgreiche Websites hat MADONNA zusammengefasst.

Chiara Ferragni (30)„The Blonde Salad“

Salat+Chiara. In einer Badewanne voll Eisbergsalat wurde die italienische Blondine weltberühmt. 2009 lancierte sie den Blog „The Blonde Salad“, der sich seither zum Multimillionen-Dollar-Imperium mit mehr als 20 Angestellten – genannt: die „TBS-Crew“ – steigerte. An der Spitze: Chiara.

11,9 Mio. Follower. 2015 wurde ihr Business in Harvard zur Fallstudie gekrönt, denn in 300 Stores weltweit werden Schuhe, Mode und Accessoires der „Chiara Ferragni Collection“ verkauft. Sie zierte bereits Dutzende Magazin-Covers, ihre Kollaborationen reichen von Tod’s bis zu Swarovski – die 11,9 Millionen Instagram-Follower freut’s. Auch, dass die Influencer-Queen mit ihrem Verlobten Rapper Fedez (28) in L. A. auf die Geburt ihres ersten Babys wartet.

Ein Beitrag geteilt von Chiara Ferragni (@chiaraferragni) am Mär 8, 2018 um 10:09 PST

NIkkie de Jager (24) „Nikkie-tutorials“

Power. Die Social-Media-Zahlen der unkonventionellen Visagistin aus den Niederlanden gingen 2015 durch die Decke, als ihr Youtube-Video „The Power of Make-up“ viral ging. Mit neun Millionen Subscribern und Celebrity-Koops u.a. mit Kim Kardashian-West, Katy Perry,

Jessie J, Nicole Richie ist sie unter den Top Five der Beauty-Gurus.

VIP-Liebling. 2017 war sie Influencerin des Jahres, brachte ihre eigene Makeup-Kollektion gemeinsam mit der Marke Ofra heraus und kollaborierte u.a. mit Ofra, Too Faced und Maybelline.

Huda Kattan (34) - „Huda beauty“

Finance-Star. Huda Beauty ist der wohl erfolgreichste Quereinsteiger der Influencer-Industrie. Nach ihrem Finanzwesen-Studium in den USA zog sie nach Dubai. Durch die Rezession verlor sie dort aber ihren Job. Das sah sie als Zeichen und startete 2010 mit ihrem Blog über ihre großen Leidenschaft, Make-up, eine neue Karriere.

Mit 24, 5 Millionen Instagram-Followern, einem Youtube-Kanal und einer Make-up-Linie mit Kunstwimpern, Liplinern, Lidschatten u.v.m.

begeistert sie Make-up-Aficionados weltweit und verdient inzwischen Millionen.

Aimee Song (36) - „Song of Style“

Interior. Aimee – sprich „Ah-Mee“ – startete ­ihren Blog, als sie 2008 Innenarchitektur in Kalifornien studierte. Daraus entwickelte sich eine Website mit mehr als vier Millionen Zugriffen pro Monat, Kollaborationen von Lacoste bis Bloomingdale’s sowie die Einrichtungsfirma Song of Style Design.

Streetstyle. Ihr Gespür für Social Media machte sie mit ihrem Bestseller „Capture Your Style“ ihren bis dato rund 4,7 Millionen Instagram-Followern zugänglich.

Zoe Sugg (27) - „Zoella“

Ehrlich. Als Auszubildende einer britischen Einrichtungsfirma launchte die unter Followern bekannte „Zoella“ ihren Blog, der innerhalb von zehn Monaten über 550 Millionen Besucher verzeichnete. Es folgte Youtube, Instagram & Co. und der Strom an Followern der 27-Jährigen reißt nicht ab, denn diese lieben, dass Zoe auch Negatives teilt, wie berührende Beiträge über ihre Angststörung.

Autorin. Mit ihrem ersten Roman „Girl Online“ (2014) brach sie sämtliche Verkaufsrekorde. Ihr Merchandise, die eigene „Zoella Beauty“-Range

und das bald erscheinende vierte Buch („Cordially Invited“) ermöglichen ihr nicht nur ein riesiges Eigenheim, sondern auch die Gründung einer eigenen Firma. Niedlichkeits-Plus: Mops-Dame Nala.