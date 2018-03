Alice Schwarzer im Interview

Werke. Als erfahrene Journalistin und Essayistin ist „Meine algerische Familie“ nicht Schwarzers erstes Werk. Unter den 22 Büchern, die sie bis dato veröffentlichte, waren „Die Gotteskrieger und die falsche Toleranz“, „Die große Verschleierung“ sowie „Der Schock – die Silvesternacht in Köln“. Lesungen. Wer die Autorin Alice Schwarzer live erleben möchte, kann das bei zwei ­Lesungen in Österreich: in Graz am 10. März um 17 Uhr im Kleine-Zeitung-Salon und in Wien am Sonntag, 11. März, um 11 Uhr im Theater in der Josefstadt.