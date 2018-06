Was der Drink über das Date verrät

Der Sommer steht vor der Tür und die Dating-Saison erreicht langsam ihren Höhepunkt. In Gastgärten, beim Public Viewing oder in Outdoor-Locations geht es derzeit heiß her - nicht nur in Bezug auf die Temperaturen. Bei Drinks wird geflirtet und das Gegenüber auf Kompatibilität geprüft. Welches Getränk das Date in der Hand hält, ist auch ein aufschlussreiches Persönlichkeits-Indiz. Die Flirt-Experten der Once-App haben drei Drink-Profile erstellt, die Ihnen beim nächsten Date das Dekodieren des Charakters helfen können. Aber wie immer bestätigen Ausnahmen die Regel!

Wein, Bier oder Cocktail? BIERTRINKER

Charakter: Biertrinker erfreuen sich auch an den kleinen Dingen des Lebens und sind durch und durch unkompliziert. Bei Dates: Biertrinker suchen nicht nach dem einzig wahren und „perfekten“ Date. Er/sie glaubt viel mehr daran, dass ein Date mit der richtigen Person von ganz allein sein natürliches Gleichgewicht findet. Es gibt nichts zu verstecken und man hat es auch nicht nötig. Bei einem Date legen Sie Ehrlichkeit und natürliche Authentizität an den Tag. WEINTRINKER Charakter: Weintrinker haben von Natur aus eine spielerische Natur und zeigen eine unnachahmliche Liebe zum Detail. Bei Dates: Beim Dating gehen Weintrinker die Dinge gerne von Anfang an seriöser an. Klotzen statt Kleckern. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie penibel von Kopf bis Fuß durchleuchtet werden und auch das kleinste Detail deines Werdegangs interessant sein könnte.

MOJITO Charakter: Stets gut gelaunt sind Mojito Liebhaber sehr offenherzig und ein wenig mysteriös. Dieses Charaktermerkmal wirkt sich auch auf ihre Austrahlung aus die mitunter sehr anziehend sein kann. Darüber hinaus sind Mojitofans einer gediegenen Party nicht abgeneigt und schwingen auch mal ganz gerne das Tanzbein. Bei Dates: Mojito Liebhaber suchen den Kick der Spontanität. Ein Date folgt auch diesem Anspruch und kann ungeahnt spannende Wendungen nehmen, die sich auch über das erste Date hinaus ausdehnen. Die Maxime des männlichen Mojitoliebhabers: „Lebe den Moment“.