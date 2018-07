Untreue: Der Autositz verrät ihn

Der rote Lippenstift am Hemdkragen ist ein Mythos, der noch keinen Betrüger überführt hat. Meist sind die kleinen Dinge, die einen Fremdgeher entlarven subtiler, schließlich geben sich Untreue in der Regel Mühe, Spuren zu verwischen. Oft vergessen werden aber kleine Härchen oder olfaktorische Indizien - also fremde Düfte oder wenn der Liebste frisch geduscht 'von der Arbeit' kommt.

Untreue Hotspot Auto

Wenn das Betrüger-Paar keine Wohnung hat, in die es sich zurückziehen kann, geht es zumeist im Auto zur Sache. Wenn Ihnen also auffällt, dass die Autositze ständig verstellt sind oder plötzlich Haare am Beifahrersitz zu finden sind, die nicht ihrem Kopf entsprossen sein können, dann dürfen sie misstrauisch werden. Übrigens: Die meisten Fremdgeher fahren einen Renault. Das ergab eine Online-Umfrage des Portals Seitensprung-fibel.de. Die treuesten Männer fahren einen Mazda.

Weitere Indizien für Untreue: