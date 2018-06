Um diese Zeit haben die meisten Sex

Nein, nicht am Samstag herrscht Sex-Primetime in den Betten. Es ist der Sonntagmorgen, der in den meisten Lust auf Sex weckt. Das Unternehmen Superdrug hat eine Umfrage unternommen und 2000 Teilnehmer nach ihrem liebsten Zeitpunkt für Sex befragt. Dass das Wochenende von den meisten favorisiert wird, sollte niemanden überraschen, denn Entspannung und Liebe vertragen einander besonders gut. Von Freitagabend bis Sonntagabend geht es in den Schlafzimmern heiß her. Die Top-10 führt 9:00 am Sonntag an, gefolgt von 22:30 und 23:30 am Samstag.

Flop-Zeiten

Nach dem Weekend herrscht Flaute im Bett: Der Montag und Dienstag führen die Lustkiller-Topliste an. An diesen zwei Tagen ruhen sich Paare von der Matratzengymnastik vom Wochenende aus.

Idealer Sex-Zeitpunkt laut Wissenschaft

Das British Medical Journal hat errechnet, das morgens um 5:48 der ideale Zeitpunkt für beide ist. Die aufgehende Sonne heizt den Hormonen ordentlich ein - sowohl beim Mann als auch bei der Frau.

Sex O'Clock - das beste Sex-Timing für Kinderwunsch, Beauty-Sex und Kamasutra: