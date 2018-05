Top-Gründe für Untreue

...seit ihrer Teeniezeit mit ihrem Partner zusammen. Laut einer neuen Studie sind jene Menschen, die schon seit ihrer Jugend ein Paar sind, am häufigsten Fremdgänger.



Das Seitensprungportal Ashley Madison hat eine Umfrage bei ihren Usern vorgenommen und dabei herausgefunden, dass es in Langzeitpartnerschaften am häufigsten zu Untreue kommt. Grund dafür: Langeweile im Bett. Im Durchschnittsalter von 33 Jahren beginnen sie damit sich nach anderen Sexpartnern umzusehen, um der Monotonie im Schlafzimmer zu entkommen. 61% nennen Sex ganz klar als Grund Nr.1 für Affären. Der Wunsch, neue Erfahrungen zu sammeln (45%) und Zuneigung von einem anderem Menschen zu erfahren (44%) folgen als Motive für Untreue.

Wenn Sie sich in einer Langzeitbeziehung befinden und das Feuer im Bett nachgelassen hat, sollten Sie neue Wege suchen, die Leidenschaft wieder zu entfachen.

Ist mein Partner untreu?

In einer Beziehung kommt es fast immer zu einem Punkt an dem man sich fragt, ob man den Partner womöglich mit einem anderen Menschen teilt. Wer an der Treue des anderen zeifelt, sollte vermehrt auf folgende Indizien achten:

Das sind die Fremdgeh-Indizien bei untreuen Frauen:



7 Anzeichen für eine untreue Frau



Eine heimliche Affäre, setzt eine gute Zeitplanung voraus. Deshalb ist es wichtig, dass Frauen den Terminplan ihres Partners genau kennen. Wenn sie nämlich wissen wann er was mit wem tut, können sie planen wann sie Zeit für den anderen haben. Experimentierfreudigkeit



Wenn eine Frau plötzlich im Bett viel experimentierfreudiger ist als sonst, kann das auf eine Affäre hindeuten. Denn vielleicht hat sie das woanders kürzlich erst gelernt. Nörgeln, nörgeln, nörgeln



Wenn eine Frau beginnt ständig an dem Partner herumzunörgeln, kann das ein Zeichen für Fremdgehen sein. Denn mit dem Anderen sieht man anfangs alles durch die rosarote Brille und die Beziehung mit dem eigenen Partner erscheint langweilig und grau. Neue Freundin?



Wenn eine Frau plötzlich eine neue Freundin oder Kollegin hat mit der sie sich ständig trifft, dann könnte das auf eine Affäre hindeuten. Vor allem wenn sie um jeden Preis verhindern will, dass der Partner sie kennenlernt und ihn aus Aktivitäten mit ihr ausschließt. Telefonheimlichkeiten



Wenn sie zum Telefonieren immer öfter das Zimmer verlässt oder das Handy nur noch auf stumm geschalten hat, dann könnte eine mögliche Affäre dahinterstecken. Damit der Partner keinen Verdacht schöpft, wird es keine Sekunde aus den Augen gelassen. Gedankenverloren



Zu Hause, beim gemeinsamen Ausgehen oder bei Wochenendaktivitäten wirkt sie immer so als wären ihre Gedanken woanders. Das kann ein Anzeichen für Untreue sein. Wahrscheinlich denkt sie an den anderen und das nächste Treffen mit ihm. 7. Abstand im Bett



Da die Bedürfnisse jetzt von einem anderen Mann befriedigt werden, geht sie im Bett auf Distanz und teilt auch selbst kaum mehr Zärtlichkeiten und Zuwendung aus.

Darauf sollten Frauen bei Männern achten: