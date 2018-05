Tipps für bessere Sex-Ausdauer

5,4 Minuten - so lange dauert der Durchschnittssex. Zu diesem Ergebnis kam ein Forschungsteam der University of Queensland im Zuge einer Untersuchung im Jahr 2016. Der Liebesakt von 500 Paaren wurde dabei gestoppt. Die schnellsten waren nach 33 Sekunden fertig, bei den Genießern kam das große 'Ohh' nach 44 Minuten.

Slow Love

Fast jeder 3. Mann hat beim Sex regelmäßig vorzeitigen Samenerguss. Manchmal können medizinische Leiden dinter stecken (eine Schilddrüsen-Überfunktion oder eine Prostata-Entzündung beispielsweise), meistens jedoch sind die Ursachen aber Stress, längere Enthaltsamkeitsphasen oder Leistungsdruck.

Um die Sex-Ausdauer zu verbessern, kann sowohl Mann als auch Frau was tun. Hier unsere Tipps: