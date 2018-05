So sieht man nackt noch besser aus!

Tipps: So sieht man nackt besser aus 1/5

Tipp 1: Nacktsein üben Wer sich wohl in seiner Haut fühlt, der strahlt das auch aus. Üben Sie an einem Wochenende alleine zuhause - entledigen Sie sich Ihrer Klamotten und beobachten Sie Ihre Bewegungen im Spiegel. Ganz wichtig ist eine gerade Haltung - achten Sie darauf! Und nicht vergessen: Nehmen Sie Ihren Körper mit Blicken der Selbstliebe wahr, und nicht selbstkritisch!

Tipp 1: Nacktsein üben Wer sich wohl in seiner Haut fühlt, der strahlt das auch aus. Üben Sie an einem Wochenende alleine zuhause - entledigen Sie sich Ihrer Klamotten und beobachten Sie Ihre Bewegungen im Spiegel. Ganz wichtig ist eine gerade Haltung - achten Sie darauf! Und nicht vergessen: Nehmen Sie Ihren Körper mit Blicken der Selbstliebe wahr, und nicht selbstkritisch!