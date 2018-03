Singles wohnen gerne allein

Mehr als die Hälfte der österreichischen Singles wohnt gern allein. Frauen tun dies mit 60 Prozent noch lieber als Männer mit 53 Prozent, ergab eine Umfrage von ImmobilienScout24.at. Die Garconnière hat ausgedient, gewünscht werden großteils Wohnungen zwischen 50 und 75 Quadratmetern. Als Vorteile des Alleine-Wohnens werden Sauberkeit, Dekoration und Herrschaft über das Fernsehprogramm genannt.

Frauen happy mit Single-Haushalt

815 Österreicher wurden im März online befragt. Mehr als jeder dritte Haushalt (37 Prozent) in Österreich ist ein Single-Haushalt. Die Österreicher liegen damit auf Platz acht im EU-28-Ranking und über dem EU-28-Durchschnitt, Schweden auf Platz eins. 86 Prozent der Frauen sind froh, dass sie in Sachen Sauberkeit und Hygiene keine Abstriche machen müssen, fast ebenso viele genießen es, die Oberhand bei der Deko zu haben. Single-Männern ist es wichtig, ohne Diskussion das gewünschte TV-Programm aussuchen zu können.

Nur 16 Prozent der Singles würden sich mit einer Einraumwohnung unter 50 Quadratmeter zufriedengeben. Mietwohnungen sind im Bundesländervergleich in Wien am teuersten, in Kärnten und dem Burgenland am billigsten.