Pool-Sex: Erotische Spiele im Wasser

"Sex on the beach" ist ja bekanntlich verboten. In vielen Ländern drohen bei Liebe im öffentlichen Raum saftige Strafen. Wer sein Liebesspiel angesichts der derzeit herrschenden Saharatemperaturen ins kühle Nass verlegen will, kann es ja im Pool versuchen - im Privatpool wohlgemerkt, nicht im öffentlichen Freibad!

Aquasutra

Wenn man in seinem Garten ganz ungestört ist, kann man die Schwerelosigkeit im Poolwasser für neue Sex-Stellungen nützen. Beim schwebenden Liebesakt kann man sich ganz auf das Tempo konzentrieren und sich von sanften Wellen treiben lassen. Wichtig: Sicherheit geht vor! Halten Sie sich gut fest am Beckenrand und rutschen Sie nicht aus. Wer keinen Pool im Garten stehen hat, der kann den spritzigen Sex in die Badewanne verlegen - auch dafür haben wir einen Vorschlag! Klicken Sie sich durch...

Hier die heißesten Positionen für erotische Liebesspiele im Wasser: