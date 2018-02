Micro-Cheating: Ist es Fremdgehen light?

10 Beispiele für Micro-Cheating: 1. Lügen über den Beziehungsstatus in den sozialen Medien 2. Ein aktives Dating-Profil 3. „Gefällt mir“-Bekundungen für alte Fotos oder Posts in den sozialen Medien 4. Ständiges Lesen der Posts oder des Profils einer Person in den sozialen Medien 5. SMS-Kontakt oder anderer Kontakt mit jemandem – ohne das Wissen des Partners, da versucht wird, den Kontakt zu verbergen 6. Löschen von Nachrichten und Telefonanrufen 7. Das Speichern eines sogenannten „Freundes“ unter falschem Namen im Handy, z.B. unter „Zahnarzt“ 8. Kontakt mit einem Ex-Freund oder einer Ex-Freundin bzw. jemandem, der/die Ihnen gefällt – egal, ob im echten Leben oder in den sozialen Medien 9. Geheimnisse oder vertrauliche Dinge werden jemandem außerhalb der Beziehung anvertraut 10. SMS mit sexuellem Inhalt an jemandem außerhalb der Beziehung