Last Minute Flirt-Tipps für Strand & Pool

Der Sommer neigt sich schön langsam dem Ende zu und zahlreiche Singles haben noch immer nicht den Menschen kennengelernt, mit dem sie so gerne den ganzen Sommer verbracht hätten. Während die einen die Schuld bei ihrem Aussehen suchen, tun andere so, als würde ihnen niemand zu Genüge reichen.

Zwar trifft man am Strand oder Im Freibad öfters jemanden, der einem unheimlich gut gefällt, aber bringt nicht den Mut auf, den ersten Schritt zu wagen. Leichter gesagt als getan? Deshalb einige last minute Flirt-Tipps für Aufrisse am Strand und Pool.

Flirt-Tipps für IHN:



Sie entdecken eine hübsche Dame alleine am Badestrand und beobachten wie sie versucht, sich den Rücken mit Sonnencreme einzuschmieren. Sie erkennen die Gelegenheit, behilflich sein zu können und ins Gespräch zu kommen, aber schrecken vor einer Abfuhr zurück?

Tipp: Gehen Sie ja nicht rüber und bieten der Dame an, dass Sie sie eincremen! Das hat in 70er-Jahr-Filmen zum Erfolg beim Anbandeln geführt, aber bestimmt nicht mehr heutzutage. Gehen Sie stattdessen den umgekehrten Weg. Sie sagen der Dame, wie sehr ihnen gerade die dargebotenen Verrenkungskünste imponiert haben, und dass sie selbst nicht so beweglich wären. „Wären Sie so nett, mir beim Rücken-Eincremen behilflich zu sein?“

Tipp: Nehmen Sie ihre eigene Sonnencreme zur Hand. Am besten eine außergewöhnliche (teure) Marke. Auch wenn die Dame keine große Lust hat, Sie eincremen zu wollen – das Interesse am Geruch ihres Schmiermittels überwiegt höchstwahrscheinlich.

Flirt-Tipps für SIE:



Sie erspähen einen gutaussehenden Kerl, der mit seinen Freunden am Pool abhängt. Sie merken, dass sich der Mann für Sie interessiert, aber vor der Clique einen auf Mr. Cool macht. Sie möchten mit ihm ins Gespräch kommen, aber sehen keine Chance, dass er eines mit ihnen beginnt?

Tipp: Was bestimmt nicht zum Erfolg führt, ist ihm Blicke zuzuwerfen und darauf zu hoffen, dass er dann doch von alleine kommt. Viele Männer haben Angst, hereingelegt zu werden oder sehen schlecht in die Ferne. Tipp: Machen Sie dem Typ auf keinen Fall vor seinen Kumpels einen Flirtantrag. Das funktioniert wirklich nur in Hollywood-Komödien. Passen Sie stattdessen einen seiner Freunde ab und fragen ihn ganz unschuldig, ob der Typ „mit dem braunen Lockenkopf“ in diese oder jene Schule gegangen ist. Mehr brauchen sie nicht tun! Spätestens 10 Minuten später sitzt das Objekt der Begierde auch schon neben ihnen.

