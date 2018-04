Jetzt noch mehr Lust und Liebe

Was gibt es Schöneres als das Gefühl, Schmetterlinge im Bauch zu haben? Die gute Nachricht: Frühlingsgefühle sind keine Erfindung, es gibt sie wirklich. Die schlechte: Man muss wissen, sie einzusetzen! ­MADONNA fragte deshalb Beziehungs-Experte und „Sozialdynamik“-Gründer Dominik Borde nach den 33 wichtigsten Tipps für erfolgreiches Flirten:

Gesten. Sei zärtlich und nimm ihn liebevoll in den Arm. Die zärtlichen Berührungen beim Vorbeigehen am Schreibtisch, die Zärtlichkeit am Morgen, viele kleine Gesten – zeige deinem Partner im wahrsten Sinne des Wortes: „Ich liebe dich.“

Tu etwas für ihn, was du nicht gerne machst. Gegenteilige Interessen sind normal, aber das Bemühen, etwas zu tun, was man nicht so mag, zeigt deinem Partner, dass du ihn wirklich liebst.

… und akzeptiere seine Eigenheiten. Den idealen Partner gibt es, den perfekten allerdings nicht. Oft sind es die Makel, die uns am Gegenüber am Anfang gefallen.

Er denkt an dich, weil er aktiv mit dir lebt. Er wünscht dir Glück vor einer wichtigen Prüfung, er wünscht dir viel Spaß, weil er sich gemerkt hat, dass ihr heute Mädels-Abend habt. Kurz: Er merkt sich Kleinigkeiten und nimmt Anteil an deinem Leben.

Süß. Deine Vorlieben sind ihm wichtig. Er legt die Musik auf, die du magst. Er pflückt dir eine Sonnenblume, weil er weiß, diese ist deine Lieblingsblume. Er lässt dir alle grünen Gummibärchen über, weil du die am liebsten hast. Alles sichere Anzeichen, dass er echt verliebt ist in dich. Genieße es!

Was zu viel ist … Ein sicheres Zeichen, dass er in dich verliebt ist, ist, dass er im wahrsten Sinne des Wortes ein Auge auf dich geworfen hat: Du spürst seinen Blick auf dir, er hat Interesse an dir, wie du lächelst, wie du deine Haare richtest, wie du dich bewegst. Aber es sollte kein Starren sein, das hat nichts mit Liebe zu tun.

Zukunftsträchtig. Will er gemeinsame Pläne schmieden? Etwa ein gemeinsamer Konzert- oder Kinobesuch? Dann denkt er über die Situation hinaus über euch nach und will planen – das hat Zukunft.

Du weißt, was du willst. Sag bitte auch, was dir nicht gefällt, und zeige, dass du wählerisch sein kannst, mit wem du Kontakt haben möchtest.

Woher kommen die Frühlingsgefühle?

Dominik Borde: Durch das vermehrte Tageslicht ändern sich unsere Hormone, was dazu führt, dass wir generell mehr fühlen und viel lieber aufeinander zugehen. Das Tageslicht macht uns glücklicher – und das strahlen wir auch aus.



Ist das „mehr aufeinander Zugehen“ oder eher „sich in Zurückhaltung üben“ ein Flirttipp?

Borde: Mein Tipp: „Menschen mögen dich, wenn du sie zuerst magst.“ Sprich: Durchaus kontaktwillig sein, aber nicht bedürftig. Das Problem ist, wir Männer sind im Lesen von Signalen extrem schlecht, daher sollten Frauen durchaus ein bisschen offensiver beim Flirten sein. Aber mein Grundkonzept lautet: „Sei leicht anzusprechen als Frau, aber schwer zu haben.“ Denn: Wenn man eine Beziehung zu leicht haben kann, dann ist sie mir nichts wert.



Was halten Sie von digitalen Flirts?

Borde: Fakt ist, sie gehören in unsere Welt. Der Vorteil: Menschen, die sonst eher schüchtern sind, kommen so viel einfacher in Kontakt. Der Nachteil: Männer kommen meist viel zu schnell auf den Punkt, nämlich, dass sie Sex wollen. Frauen geht es nicht anders, aber was sie brauchen, ist eine Story rundherum. Da gibt es viel über die Kommunikation zwischen Mann und Frau zu lernen – deswegen sind viele trotz aller Frühlingsgefühle nach dem Frühling weiterhin Single.