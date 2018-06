Hier haben Eltern den meisten Sex

Wenn aus zwei Menschen Eltern werden ist kaum etwas wie es zuvor war. Familienzuwachs krempelt bei den meisten das ganze Leben um - und dazu gehören auch die Sexgewohnheiten. Das Matratzen-Unternehmen Leesa hat 1000 frischgebackene Eltern zum Sex vor und nach dem ersten Kind befragt und lieferte nun die Umfrageergebnisse. Während es vor Baby Nr. 1 durchschnittlich 19 Mal in Monat heiß herging, halbierte sich die Häufigkeit nach der Geburt nahezu. Im Schnitt gaben die befragten Eltern an, zehnmal im Monat Geschlechtsverkehr zu haben. Die meisten in Zahlen 47%, hatten mit dieser Veränderung gerechnet. Unglücklich darüber, dass die Sexfrequenz abgenommen hat sind mehr als die Hälfte, nämlich 57%.

Sex-Timing

67% warten bis die Kinder eingeschlafen sind, bevor sie sich aufeinander stürzen. 42% nützen die Zeit im Badezimmer für den Sex, 26% nehmen sich sogar Urlaub oder buchen ein Hotel, um das Liebessfeuer neu zu entfachen. 14% stellen einen Babysitter ein, der sich um den Nachwuchs kümmert, damit sie unter sich sein können.

Dusche ist Sexhotspot

63% der Befragten gaben an, dass sie auch Sex haben, wenn die Kinder wach sind. Dafür ziehen sich 47% in die Dusche zurück. 38% Prozent verstecken sich auf der Toilette und 31 Prozent im Schlafzimmer. Übrigens: 67% aller Eltern sperren sich beim Sex im Schlafzimmer ein. 15% gehen in die Garage und haben Sex im Auto und 14% verstecken sich in der Vorratskammer. Abenteurlich, die jungen Eltern von heute!