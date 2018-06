Frauen stehen bei Männern auf lange …

Was wollen Frauen? Dieser Frage widmeten sich Wissenschaftler der Universität Cambridge. Sie legten 800 Frauen im Alter von 19 bis 76 Jahren computergenerierte Silhouetten von Männern vor und befragten sie nach ihren Präferenzen. Das Ergebnis: Die meisten Frauen bevorzugten Männer mit längeren Beinen. Nicht zu lang, aber länger als der Durchschnitt.

Signalwirkung: Lange Beine stehen für eine fitten Körper

Aber warum? Die Forscher vermuten, dass diese Körperverhältnisse für allgemeine Fitness stehen. Die langen Beine wurden mit Widerstandskraft und guter Ernährung in Verbindung gebracht. Wie lang hingegen die Arme waren, spielt aber puncto Attraktivität keine Rolle.

