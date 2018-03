Diese Fragen haben Ehepaare satt

Ersparen Sie Frischvermählten unangenehme Fragen, die Sie nach der Hochzeit von Familie, Freunden und Bekannten in Dauerschleife zu hören bekommen. Insbesondere das Thema Nachwuchs geht nur die beiden etwas an und das ewige Fragen nach dem "Wann" nervt und setzt viele unter Druck. Familienplanung ist ein sensibles Thema – also lieber nicht nachhaken!

Eheleute=Langweiler?

Was viele nervt, ist das man Eheleute nach der Hochzeit sofort als langweilige Stubenhocker abstempelt. Nur weil man einen Ring am Finger hat, bedeutet es nicht, dass man den Samstagabend vor dem Fernseher verbringt, anstatt Party zu machen. Ein neuer Beziehungsstatus, auch wenn er Verbindlichkeit einfordert, geht nicht mit dem Ablegen seiner Persönlichkeit, Abenteuerlust und Feierlaune Hand in Hand.

Anstatt befreundetet Ehepaare mit Klischees, „Wann-Fragen“ und altmodischen Konventionen zu nerven, lieber fragen, welches Abenteuer demnächst ansteht!