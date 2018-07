Die 3 untreuesten Sternzeichen

WIDDER 21.3-20.4

Widder sind die Fremdgeher unter den Sternzeichen. Sie suchen stets nach Bestätigung - und das am liebsten von unterschiedlichen Seiten. Am liebsten hören Widder, dass sie etwas ganz Besonderes sind, denn das gehört zu ihrem wettkämpferischen Charakter. Seelisch mag er vielleicht loyal sein und wirklich nur die Partnerin lieben, mit der körperlichen Treue nimmt er es aber nicht so genau ... FISCHE 20.2.-20.3 Bei den Fischen ist es ähnlich wie bei den Widdern: Treue ist für sie eine Sache der geistigen Verbundenheit, was der Körper macht, ist eine komplett andere Sache. Aktiv suchen Sie nicht nach neuen Sexualpartnern, lassen sich aber leicht verführen; Fische sind nun mal keine disziplinierten Wesen. Dem Partner gegenüber fühlen sie sich aber keineswegs schuldig, weil sie ihnen ja im Herzen und im Kopf treu bleiben. KREBS 22.6.-22.7 Der Dritte im Bunde der Fremdgeher ist der Krebs. Sie lieben sehr intensiv, genießen die Geborgenheit in der Beziehung und kosten die Nähe aus. Doch wenn sich die Gelegenheit ergibt, öffnen sie ihr Herz sehr bereitwillig neuen Partnern. Die gute Nachricht: Krebse sind miserable Lügner! Ihnen kommt man sehr schnell auf die Schliche ...