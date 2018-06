Das ist die häufigste Sex-Fantasie

Was ist die häufigste Sex-Fantasie? Auf diese Frage gibt es eine neue Antwort. Der amerikanische Forscher Dr. Lehmiller vom Kinsey Institute hat zu diesem Thema Ergebnisse einer groß angelegten Studie veröffentlich. In seinem neuen Buch "Tell Me What You Want" enthüllt er, was sich 4000 Amerikaner beiderlei Geschlechts im Alter zwischen 18 und 87 insgeheim im Bett wünschen. Die meisten Studienteilnehmer gaben an, dass sie von Gruppensex träumen. 89% wünschen sich insgeheim einen flotten Dreier, 74% denken beim Sex an Orgien. Auch Sadomaso, Rollenspiele und homoerotische Fantasien sind weit oben auf der Lust-Liste. Aber gleichen diese Ergebnisse aus den USA mit anderen Ländern?

Andere Studienergebnisse in Kanada

Forscher von der Université de Montréal haben sich 2016 demselben Thema gewidmet. Dazu hat man 1.500 Menschen um die 30 zu ihren sexuellen Fantasien befragt. Hier die Ergebnisse ihrer Umfrage:

Kanadische Studie: Top-Sexfantasien 1/7 1.) Romantik



Das Ergebnis zeigte, dass 92,2% der Frauen es gerne romantisch im Bett haben möchten, was wohl wenig überraschend ist. Doch dass auch 88,3% der Männer gerne von Romantik fantasieren, hat dann doch ein wenig überrascht. 2.) Oralsex



78,5% der Frauen und 87,6% der Männer gaben im Rahmen der Studie an, von oraler Befriedigung zu fantasieren, wenn sie sexuelle Gedanken haben. 3.) Ungewöhnliche Orte



Sex außerhalb des Schlafzimmers ist für 81,7% der Frauen und 82,3% der Männer äußerst reizvoll. 4.) Setting



Klare Vorstellung darüber wie Umgebung und Atmosphäre für das Liebesspiel sein sollten, haben 86,4% der Frauen und 81,2% der Männer. 5.) Sex on the Beach



Vom Sex am Strand träumen 84,9% der Frauen und 78,4% der Männer. 6.) Selbstbefriedigung



Mit 70% fantasieren Frauen und Männer gleichermaßen über Masturbation. 7.) Sex mit zwei Frauen



Wie nicht anders zu erwarten stellen sich viel mehr Männer (82,1%) als Frauen (42,4%) vor, wie das Liebesspiel mit zwei weiblichen Sexualpartnern ist.

Was wünschen sich die Österreicher im Bett?

Zu den Sex-Fantasien der Österreicher gibt es leider keine vergleichbare Studie auf akademischer Ebene. Zuletzt hat der Online Erotikshop Amorelie im Jahr 2015 bei seinen Österreichischen Kunden (415 Teilnehmer) nachgefragt und die Top-Fantasien nach Geschlecht aufgelistet. Überraschenderweise schnitt Gruppensex bei der damaligen Umfrage deutlich schlechter ab als in der aktuellen Studie aus Amerika. Die meisten gaben Oralsex als ihre Top-Fantasie an.

Hier die Top-Liebessehnsüchte der Österreicher von 2015:



Fantasien der Österreicherinnen 1/10 77% Oralsex 40% SM & Bondage 37% Rollenspiele 33% Pornos ansehen 28% Analsex 31% Flotter Dreier 19% Striptease 15% jemanden beim Sex beobachten 13% sich beim Sex filmen 6% Gruppensex