Das Sex-Horoskop für den Sommer

Sonne, Strand und Meer! Wo, wenn nicht im Sommerurlaub, ist die beste Zeit für aufregende Begegnungen und erotische Abenteuerlust? Doch egal, ob Sie als Single verreisen, oder eine romantische Zeit zu Hause verbringen möchten – im großen MADONNA-Erotik-Horoskop von Star-Astrologin Gerda Rogers erfahren Sie, wie diesen Sommer die Sterne für Sie stehen.



Prickelnde Momente. Sind Sie im Sternzeichen vielleicht Schütze, Zwilling oder Jungfrau? Dann dürfen Sie sich auf erotische Stunden freuen. Wer spielerische Ambitionen in die Liebe einbringt, lässt alte Feuer wieder auflodern und schafft es mit Leichtigkeit, neue zu entfachen – mehr dazu im Horoskop (rechts und auf den nächsten Seiten). Doch Achtung, wer mit dem Feuer spielt, läuft Gefahr, sich die Finger zu verbrennen! Denn der Sommer bringt durch die Konfrontation von Mars und Venus bis 10. Juli und von 14. August bis 9. September enorme Brisanz. So sollten alle Sternzeichen trotz aufkommender Hochgefühle nicht darauf vergessen, in angespannten Situationen auf ihren Verstand zu hören und sich etwas zurückzunehmen. Wer sich diesen Ratschlag zu Herzen nimmt, den erwartet ein Sommer voller Spaß, Abwechslung und toller Erlebnisse. Doch vergessen Sie bei all der Aufregung nicht, genügend Erholungspausen einzuplanen. In diesem Sinne wünscht MADONNA einen aufregenden Liebessommer!