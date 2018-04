Beziehungs-NoGos, die der Liebe schaden

Peinliche Beziehungs-Fauxpas 1/13

Peinliche Spitznamen in der Öffentlichkeit „Für mich bitte einen Café-Latte Mauseschnäuzchen!“ oder „Bärchen, hol bitte noch eine Packung Milch!“ sind Sätze, die sie in der Öffentlichkeit vermeiden sollten. Kosenamen sind nur peinlich und könnten ihre „Bärchen“ in eine unangenehme Situation bringen.

Den Partner mit anderen vergleichen Es ist nicht nur unhöflich sondern auch verletzend. Keiner sollte mit einer anderen Person verglichen werden, da jeder Mensch von Grund auf verschieden ist und das ist auch gut so! Wer seinen Partner ständig mit anderen, schlimmstenfalls mit dem Ex, vergleicht, wird wohl bald keinen mehr haben.

