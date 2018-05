"Benching" & "Hyping": Was bedeutet das?

7 Beziehungs-Phänomene 1/7

BENCHING



Sportler wissen: Auf der Ersatzbank sitzt man selten gern. Benching hat schon viele Frauen in den Wahnsinn getrieben. Denn man sitzt nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes auf der langen Bank, es kann sogar sein, dass man auf dieser Bank nicht alleine sitzt! Das Gemeine: Sitzt du auf der langen Bank, meldet sich dein Schwarm immer wieder einmal und schickt süße Nachrichten, festlegen will er sich jedoch nicht. Du hast keine Priorität, sondern bist in der Dating-Warteschleife. Tipp: Runter von der Bank und jemanden suchen, der klar signalisiert: Du bist meine oberste Priorität!

MOONING



Das Beziehungsphänomen Mooning ist die perfekte Antwort, ist man vom Ghosting betroffen. Lässt einen der „Geist“ nicht in Ruhe, sind nur ein paar Einstellungen auf dem Smartphone notwendig, um so „gelassen wie der Mond“ wieder sein Leben leben zu können. Und das, ohne dass die verzweifelte Person am anderen Ende etwas mitbekommt. Die Lösung ist: der „Nicht stören“-Modus des eigenen Smartphones. Der kann nämlich nicht nur das gesamte Adressbuch, sondern auch nur einzelne unerwünschte Geister zum Schweigen bringen. Tipp: Leg den Schalter um!

GHOSTING



Dieser Typ wäre Heiratsmaterial. Vielleicht lässt der offizielle Beziehungsstatus noch auf sich warten, aber es läuft alles super. Bis er von heute auf morgen sämtlichen Kontakt abbricht. Er antwortet nicht mehr auf Nachrichten, hebt nicht ab, ist wie ein Geist gänzlich von der Bildfläche verschwunden. Eine besonders unfeine Art zu sagen: „Ich steh einfach nicht auf dich!“ Tipp: Hier liegt es dann an dir, die Zeichen zu erkennen und den Geist zu vertreiben! Denn: Who you ­gonna call? Ghostbusters!

GASLIGHTING



Sich in einer Beziehung gegenseitig zu beeinflussen ist klar. Aber dies ist (bzw. sollte) meist positiv sein. Bei der schlimmsten Ausformung dessen tritt das Beziehungsphänomen Gaslighting auf den Plan: Es handelt sich um regelrechte Gehirnwäsche, da der Partner (vielleicht auch unterbewusst) versucht, einen zu manipulieren, und das auch auf emotionaler Ebene. Etwas stimmt mit deiner Persönlichkeit nicht, dieses oder jenes musst du an dir ändern und überhaupt. Die Manipulation geht so weit, bis das Opfer jegliches Selbstwertgefühl bis hin zur eigenen Identität verloren hat. Tipp: Auf den Rat von Freunden hören und sofort die Fesseln dieser Beziehung lösen!

HAUNTING



Wie man so schön sagt: „Nur Gulasch ist aufgewärmt gut!“, der Ex hat nicht ohne Grund ein „Ex-“ vor der Bezeichnung Freund. Wenn dieser dann jedoch auf allen Social-Media-Kanälen jede Story, jeden Snap ansieht, jedes neue oder auch uralte Foto liked und kommentiert, auf WhatsApp seine Finger nicht still halten und einfach keine Ruhe geben kann, dann ist das ein sicherer Fall von „Haunting“. Wie ein Poltergeist schwirrt er durch das Leben der Exfreundin. Der Haken: Eigentlich hat er gar kein wirkliches Interesse mehr, bleibt durch seine Aktivität aber präsent! Denn deine Nachrichten ignoriert er geflissentlich, weil Beziehung gibt es ja keine mehr. Tipp: Sofort entfolgen, blockieren, Nummer sperren.

BREADCRUMBING



Ein wenig an Hänsel & Gretel denken lässt uns das Beziehungsphänomen Breadcrumbing. Ihren Weg gefunden haben die Geschwister, aber leider nicht zurück zu den Eltern, sondern ins Haus der bösen Hexe. Einen Weg hat auch der Werfer der Brotkrumen im Sinn. Und nimmst du seine Brotkrumen an, dann läufst du ihm Stückchen für Stückchen hinterher. Im Gegensatz zum Benching, das sich auf die Anfangsphase einer Beziehung erstreckt, wird beim Breadcrumbing mit jedem Krümel so richtig geflirtet. Alles ist erlaubt, das die Dame auf dem ihr vermeintlich als richtig erscheinenden Weg weiterhin hält. Tipp: Essen gehen! Brunchen mit den Freundinnen und gutes Sauerteigbrot essen, denn wer braucht schon Brösel, wenn er den ganzen Laib haben kann!