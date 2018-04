Wie alt schätzen Sie diese Frau?

Kein Botox, keine Filler! Alles Natur, behauptet die Australierin Gina Stewart - bis auf die Brüste. Die hat sie sich vor 10 Jahren machen lassen. Wenn man sich ihre Bilder auf Instagram ansieht, würde man niemals annehmen, dass sie bereits Großmutter ist.

Sie will Miss Maxim werden!

Gina ist 47 Jahre alt und will es jetzt noch einmal wissen. Beim australischen Männermagazin Maxim hat sich die vierfache Mutter als Miss Maxim 2018 beworben und hat bereits viele Kandidatinnen im Rennen um den Titel hinter sich gelassen. Und das, obwohl sie zwei Jahrzehnte älter ist als die meisten ihrer Konkurrentinnen.

Wie bleibt man so jung?

„Es gibt kein Geheimnis“, sagte sie der Daily Mail. „Ich denke, dass jeder schön ist. Ich mache das nicht für die Aufmerksamkeit, das liegt mir nicht. Ich will einfach Frauen zu inspirieren, sich nicht gegenseitig zu kritisieren“, so Gina über ihre Misson als Miss Maxim-Kandidatin. „Das Leben ist zu kurz für Vorurteile. Sein Alter und seine Kurven zu zelebrieren hat noch niemandem geschadet“. Sollte Gina den Titel gewinnen, will sie das Preisgeld von 10.000 Dollar einer erkrankten Freundin spenden.