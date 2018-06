Wer ist die coolste „WAG“ der WM?

Wer schnappt sich den Titel der coolsten Spielerfrau 2018? Ist es Gerogine Rodriguez? Die 23-jährige ist seit 2016 mit Christiano Ronaldo und damit dem wohl populärsten Fußballer der Welt zusammen. Das Märchen begann in einer Gucci-Boutique in Madrid, in der die Spanierin arbeitete. Vergangenen November kam deren gemeinsame Tochter Alana zur Welt, Ronaldo hat aus vorhergehenden Beziehungen bereits drei weitere Kinder.

Glam-WAGs

Oder holt sich Maja Nilsson den Titel? Erst kürzlich heiratete die blonde Influencerin den schwedischen Abwehrspieler Victor Lindelof. Sie führt ihren eigenen Podcast, auf dem sie humorvoll aus dem Leben einer WAG berichtet. Für ultimativen Glam-Faktor sorgt Izabel Goulart. Das brasilianische „Victoria‘s Secret“-Model und der deutsche Torhüter Kevin Trapp könnten als heißestes Paar der Fußball-WM durchgehen. Aber wer ist Ihre Favoritin? Voten Sie mit!

Diashow Wer ist die coolste "WAG" 2018? © Getty Images

(die Große Liebe von Cristiano Ronaldo)

© Getty Images

(Freundin von Kevin Trapp)

© Getty Images

(Freundin von Neymar Jr.)



© Getty Images

(Frau von Sergio Ramos)

© Getty Images Sport

(Ehefrau von Robert Lewandowski)

© WireImage / Getty Images

(Frau von Victor Lindelöf)

© Getty Images

(Freundin von Gylfi Sigurdsson)

© Photonews/Getty

(Frau von Yannick Carrasco)

© Getty Images

(Ehefrau von Thomas Müller)

© Getty Images

(Freundin von Kyle Walker)

© Getty Images / GC Images

(Freundin von Oxlaid-Chamberlain)

© Getty Images

(Ehefrau von Mats Hummels)

1 / 12