Wer ist der heißeste WM-Kicker?

Heute beginnt in Moskau die 21. Fußball-Weltmeisterschaft mit dem Match von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien. Die WM findet erstmals in Russland statt, die insgesamt 64 Spiele werden in vier Zeitzonen und in elf Städten des Landes ausgetragen. Erst am 15. Juli werden wir wissen, wie der Weltmeister 2018 heißt. Dafür können wir heute schon entscheiden, wer den Titel des heißesten Fußballspielers verdient hat.

Fußballgötter

Dieses Jahr tummeln sich viele Schönlinge am Fußballfeld, die sexy Allstars wie Ronaldo oder Mats Hummels den Rang ablaufen könnten. Wer gewinnt heuer die Gunst der weiblichen Zuschauer - ein Newcomer oder doch ein WM-Oldie?

Wer ist Ihr Favorit in Sachen Kicker-Hotness?

