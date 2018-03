Vater crasht Hochzeitsantrag

Inmitten der Berge von Nevada stellte Levi Bliss seiner Freundin Allison die Frage aller Fragen: "Willst du mich heiraten?" Der Moment war perfekt - bis auf eine Kleinigkeit im Hintergrund. Allisons Vater schlich sich in das romantische Setting und hielt ein riesiges Schild mit der Aufschrift "Sag nein!" in die Höhe. Die Braut widersetzte sich dem Ratschlag ihres Papas und willigte ein, Levi zum Mann zu nehmen.

Die Braut in spe hat das Bild vom Antrag und der Empfehlung ihres Vaters auf Twitter gestellt und damit eine virale Begeisterungswelle ausgelöst. Das Posting wurde mittlerweile 65.000 mal geteilt.

Nur ein Spaß!

Levi und sein zukünftiger Schwiegervater verstehen sich in Wirklichkeit hervorragend. Die Aktion war als Spaß gemeint, um den Tränenfluss der Tochter in diesem emotionalen Moment etwas einzudämmen und sie zum Lachen zu bringen. Die Welt gratuliert dem Brautpaar in spe und lacht über den witzigen Vater.