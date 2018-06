Urlaub: Darauf freuen wir uns besonders

Ob die Österreicher wohl gerne mehr Stunden am Stück in der Firma verbringen wollen? Bei einer Umfrage des Focus-Institutes gaben zumindest 75 Prozent an, es im Urlaub "als Vorteil zu erleben", dem Chef "für eine gewisse Zeit" zu entkommen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Am meisten vermissen die heimischen im Urlauber mit 81 Prozent das hochqualitative österreichische Wasser.

Heimweh

Weiters fehlen mehr als 60 Prozent der 1.005 Befragten das eigene Bett, der eigene Polster und die gewohnte Toilette. Der Hälfte der Befragten geht die eigene Kaffeemaschine ab. Dafür sind 53 Prozent froh darüber, das gewohnte Wetter hinter sich zu lassen. Dem Fernsehprogramm entfliehen 45 Prozent gerne.