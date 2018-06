So sehen die „No Angels“ heute aus

18 Jahre ist es mittlerweile schon her, dass sich aus der Castingshow „Popstars“ die Girlband „No Angels“ formierte. Keine drei Jahre später löste sich die Formation wieder auf, nur um 2017 in abgespeckter Form, nämlich als Trio, wieder zueinanderzufinden. Doch das Comeback währte nicht lange. Seit 2014 gehen die "No Angels" wieder getrennte Wege. Aber wohin haben sie diese geführt? Die Karrieren der fünf Mitglieder haben sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt - nur eine der Sängerinnen ist noch aktiv als Musikerin tätig.

"No Aging": Casting-Wunder im Fotovergleich

Auch wenn fast zwei Jahrzehnte vergangen sind, sehen die ehemaligen "No Angels"-Mitglieder immer noch blendend aus. Als wäre seit "Daylight" kein Tag vergangen...

Diashow "No Angels" im Wandel der Zeit © PB Archive/ Getty Das Stimmwunder hat die Popkarriere an den Nagel gehängt und widmet sich der Wissenschaft: An der Universitätklinik Dresden ist Petruo (38) als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig. © PB Archive/ Getty Die heute 43-Jährige versuchte sich nach der Auflösung der Band als Moderatorin und Designerin, lebt aber mittlerweile zurückgezogen fernab der Showbühne. © PB Archive/Getty /Instagram Sandy Mölling (37) lebt mittlerweile in LA und tritt gelegentlich als Musical-Darstellerin auf. Auf Instagram (@sandymoelling) hält sie ihre Fans auf dem Laufenden.

© PB Archive/Redferns/Getty 2010 sorgte die heute 36-Jährige für Schlagzeilen, als sie vom Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Benaissa hatte ihre HIV-Infektion vor Sexualpartner, mit denen sie ungeschützt Verkehr hatte, verheimlicht. In den vergangenen Jahren absolvierte sie vereinzelt Solo-Auftritte und holte 2016 ihren Schulabschluss nach. © Getty PB Archive/ Instagram Als einziges Ex-Bandmitglied ist Lucy (42) noch als Solosängerin und Musicaldarstellerin musikalisch aktiv. In diversen Castingformaten tritt sie auch als Jurorin auf. 1 / 5