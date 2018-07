Sie werden zu Ihrer eigenen Mutter

Es kommt der Zeitpunkt im Leben - zumeist zwischen dem 25. und 40. Lebensjahr - wenn man plötzlich Eigenschaften an sich entdeckt, die jenen der Eltern verdächtig ähnlich sind. Und dann sind es auch noch jene Wesenzüge der Mutter oder des Vaters, die man früher besonders nervig empfand.



Hilfe, ich werde zu meiner Mutter!

Wir alle werden älter und passen unser Verhalten unserer Erfahrung an und greifen jene Angewohnheiten auf, die uns vorgelebt wurden und sich über die Jahre als nützlich erwiesen haben: ein sparsamer Umgang mit dem Geld (Stichwort 'Rabattcoupons') oder daran zu denken, eine warme Weste einzupacken, falls es doch zu einem Wetterumschwung kommt, haben noch niemals geschadet. Auch wenn es uns zuerst nicht behagen man, wenn die spießigen Seiten des Erwachsenseins zutage treten, gehört das nun mal zum Leben dazu. Wenn sie folgende Angewohnheiten an sich entdecken, hoffen wir, dass Sie Ihnen ein Schmunzeln entlocken!

Anzeichen dafür, dass Sie sich in Ihre Mutter verwandeln 1/9 Instagram und Facebook geht noch, aber Snapchat überfordert Sie! Sobald jemand Ihre Wohnung betritt, beherrscht ein Gedanke Ihr Tun: den Gast füttern! Sie erinnern andere daran, eine Jacke mitzunehmen, bevor sie das Haus verlassen. Sie tragen den halben Hausrat inklusive Mini-Apotheke in Ihrer Handtasche mit sich herum. Sie schneiden Rabattcoupons aus der Zeitung und sortieren diese minutiös. Nichts macht Sie so glücklich wie ein Schnäppchen. Chartmusik klingt für Sie wie von einem anderen Planeten. Die Stars in Zeitschriften sagen Ihnen nichts, die aktuellen Modetrends finden Sie schräg. In Ihrer Garderobe dominiert die Bequemlichkeit. Sie geben mehr für Deko-Artikel für das Zuhause aus als für Klamotten. Was andere über Sie denken, schert Sie immer weniger.