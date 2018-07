Sätze, die Powerfrauen nie sagen

Sätze, die erfolgreiche Frauen nie sagen 1/5

"Passt das so?" Wenn Sie kurzfristige Anerkennung oder eine Bestätigung Ihres Vorgesetzten suchen, ist dieser Satz okay. Auf lange Sicht bleibt aber in Erinnerung, dass Sie sich Ihrer Sache nicht zu 100% sicher sind und immer die Einwilligung Ihrer Vorgesetzen suchen, anstatt eigeninitiativ, proaktiv und selbstbestimmt zu arbeiten.

"Passt das so?" Wenn Sie kurzfristige Anerkennung oder eine Bestätigung Ihres Vorgesetzten suchen, ist dieser Satz okay. Auf lange Sicht bleibt aber in Erinnerung, dass Sie sich Ihrer Sache nicht zu 100% sicher sind und immer die Einwilligung Ihrer Vorgesetzen suchen, anstatt eigeninitiativ, proaktiv und selbstbestimmt zu arbeiten.