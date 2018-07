Neuer Instagram-Trend: Barbie-Füße

Dass die Urlaubszeit angebrochen ist, bemerken wir auch an der Flut an Strand- und Poolfotos auf Social Media. Blogger und Celebritys genießen das süße Leben in südlichen Gefilden und lassen ihre Followerschaft daran teilhaben. Damit der Bikini-Body noch besser zu Geltung kommt, haben die Instagram-Profis so einige Tricks auf Lager. Richtiges Posieren kann Kilos wegschummeln, die Taille schlanker machen und die Beine optisch verlängern.

Gazellenbeine in 3 Sekunden

Vor allem eine Pose erfreut sich derzeit größter Beliebtheit: der Barbie-Fuß. Von Emily Ratajkowski über Bella Hadid bis zu den Victoria's-Secret-Engerln finden sich Bikini-Fotos mit dieser Puppen-Pose im Instagram-Feed. Warum? Weil diese Haltung binnen Sekunden endlos lange Beine zaubert.









So geht's!

Ein Bein vor das andere Stellen und beide Füße auf den Zehenspitzen balancieren - so als hätten Sie durchsichtige High Heels an. Sie können das vordere Bein auch etwas anheben und das Becken seitlich nach vorne neigen - das zaubert eine schmale Silhouette und unendlich lange Beine. Das ist die ultimative Foto-Formel für sexy Instagram-Fotos!

