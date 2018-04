Leserinnen über den Testtag mit SEAT

© Seat

Bettina Hechl und ihr Sohn leben in einer ländlichen Gegend und sind daher auf ein Auto angewiesen. Sie testeten den SEAT Arona ausgiebig – und waren begeistert. „Das Auto ist unglaublich übersichtlich – das gibt einem ein sehr sicheres Gefühl beim Fahren“, so die MADONNA-Leserin. Zudem sei der Wagen geräumig und die Ausstattung echt top, so das Fazit der sportlichen Mutter – und auch ihres Sohnes.