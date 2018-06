Last-Minute-Geschenke für Daddy!

Haben Sie schon das Richtige für Ihren Vater oder den Papa Ihres Kindes gefunden? Am kommenden Samstag wird Vatertag gefeiert viele sind ratlos: Was schenken? Wir haben originelle, praktische und modische Accessoires und Pflege-Gadgets gefunden. Für Papas, die viel Wert auf Körperpflege geben, ist mit Sicherheit auch was Passendes dabei.



Diashow 12 Geschenkideen für Papa © Hersteller Rundum gepflegt. Praktisches Set von Nivea - mit der erfrischenden Deep Pflegeserie. Natürlich im aktuellen WM-Look! Um 12,65. © Hersteller Summertime! Coole Badehose von Calzedonia um 39,50 © Hersteller Die neue LUMIX TZ202 ist eine kompakte Reise- und Freizeitkamera mit Top-Bildqualität mit ultrahochauflösenden 4K Videos. Um 799 Euro © Hersteller Der Duft für Fußballfans: Der silberne Flakon des Duftes Boss Bottled United erinnert an einen Pokal und punktet mit Blutorange, Minze und Vetiver. 50 ml EdT um 71,40 Euro. © Hersteller Grill von Depot um 39,99 Euro. © Hersteller Mit der neuen Total Revitalizer Cream aus der SHISEIDO MEN-Serie ist Papa rundum gepflegt. Für die hochwertige Pflege gibt es auch ein Gesichts-Workout! 50ml um 84 Euro. © Hersteller T-Shirt von Napapijri bei P&C, 39,99 Euro. peek-cloppenburg.at © Hersteller Der Barttrimmer Touch Tech von Remington merkt sich, welche Längeneinstellung beim letzten Grooming verwendet wurde. Mit LED Displey. Um 79,99 Euro. © Hersteller Stormtrooper-Duftset von Star Wars um 19,99 Euro. bipa.at © Hersteller Schickes Fan-Goodie: Frankreich-

Anhänger von Louis Vuitton um 220 Euro. © Hersteller Mit der Deluxe Technologie des Braun Series 9 gelingt präzise und effiziente Rasur - dafür sorgen Mikrovibrationen, eine innovative Präzisionsscherfolie uvm. Plus: Die Reinigung passiert auf Knopfdruck. In der Premium-Variante kostet dieser Deluxe-Rasierer 489,99 Euro. © Hersteller Ist Papa ein CK-Fan? Dann ist das erfrischende CK one Summer eine tolle Geschenkidee. Der sommerliche Duft mit Zitrusnote macht gute Laune und erinnert geruchlich an einen Limetten-Mojito. 100ml EdT um ca 49 Euro. 1 / 12